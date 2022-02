Covid, Sileri: "Ci sarà rivalutazione su ristori per i medici morti"

"Serve un'ampia discussione" sui ristori per le famiglie dei medici morti di Covid. "Parlo da medico: serve una più ampia rivalutazione della cosa, vedrete che ci sarà". Ad assicurarlo è stato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, dopo la bocciatura in Senato del subementamento che li avrebbe potuti introdurre. "Il mio impegno sarà massimo per questo - ha garantito - come è sempre stato per tutto il personale sanitario".