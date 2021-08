Covid, Sileri: "In autunno possibili altri 30mila morti"

Coronavirus, la prossima ondata in Italia potrebbe costare al Paese altri "30mila" morti. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "Oggi abbiamo quasi 4 milioni di persone non vaccinate contro il Covid - spiega -. E arriverà un'ulteriore ondata. Questo è inevitabile". "In autunno vi sarà una recrudescenza, prevalentemente per i non vaccinati. E' l'ultima chiamata. Bisogna vaccinare e proteggere la popolazione" conclude il sottosegretario.