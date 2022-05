Covid, Sileri: "Ripresa dopo estate, ma non sarà più come prima"

"Se il Covid tornerà a circolare, come è possibile, dopo l’estate, potrà essere necessario un nuovo richiamo vaccinale per specifiche fasce di età della popolazione". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "Ce lo dirà la scienza, ma è certo che grazie all’ampia immunità che abbiamo costruito, artificialmente con i vaccini o naturalmente con l’infezione, non rivivremo più le difficoltà degli ultimi due anni".

Per ora "resta sempre valido l’invito a completare la terza dose e a ricorrere al quarto richiamo per gli over 80, gli ospiti delle Rsa, o per i soggetti fragili con concomitanti patologie, di età pari o superiore ai 60 anni", ha concluso.