Covid, Silf: "riconvertire strutture militari in poliambulatori"

Roma, 22 feb. (Adnkronos)

Riconvertire le strutture militari in poliambulatori. A lanciare la proposta è Francesco Zavattolo, segretario generale del Silf, il primo sindacato italiano della Guardia di Finanza. “Bisogna aprire un focus sul nostro patrimonio immobiliare militare che, dove possibile, potrebbe essere valorizzato e riconvertito in poliambulatori per una medicina di prossimità ma soprattutto in scuole, di cui tutti noi abbiamo un urgente bisogno. Le strutture e il personale per affrontare questa crisi ci sono, ora bisogna solo ricontestualizzarne lo scopo e l’impiego”, dice.

"Serve riconvertire l’enorme patrimonio immobiliare della Difesa per metterlo a disposizione e servizio della comunità civile in un momento difficile, in cui si ha bisogno di quanti più uomini, mezzi e strutture per affrontare l’emergenza Covid", aggiunge Zavattolo.