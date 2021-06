Covid Spagna, da sabato stop mascherine all'aperto

Ma per il premier Sanchez non bisogna "abbassare la guardia"

Da sabato in Spagna non dovranno più essere indossate le mascherine all'aperto, se non quando non è possibile mantenere una distanza di 1,5 metri dagli altri. Le persone dovranno comunque portare sempre con se la mascherina, che dovrà essere indossata anche sui mezzi e nei luoghi pubblici. "E' una decisione estremamente importante resa possibile dal continuo calo dei casi di contagio. Significa che sarà di nuovo possibile vedere i sorrisi della gente", ha dichiarato la ministra della Salute, Carolina Darias dopo la riunione del Consiglio dei ministri in cui è stato sollevato l'obbligo. L'incidenza settimanale dei casi di covid in Spagna è ora di 43 casi su 100mila persone.

Ma non bisogna "abbassare la guardia", perché il coronavirus Sars-CoV-2 "circola" ancora. A dirlo a margine del Consiglio Europeo, a Bruxelles, è il premier spagnolo Pedro Sanchez. "Stiamo superando la pandemia in Spagna e in Europa - continua Sanchez - si sta anche rilanciando l'economia, avremo fondi pubblici per riconvertire e rilanciare l'economia spagnola. Ora che la vaccinazione avanza e che il superamento della crisi si vede, bisogna chiedere concordia politica e territoriale. Ora il 32% della popolazione ha una vaccinazione completa e più del 50% ha ricevuto almeno una dose di vaccino".

"Posso riaffermare il nostro impegno che prima che termini l'estate - prosegue - è quello di avere il 70% della popolazione vaccinato. Toglieremo la mascherina negli spazi aperti: stiamo recuperando la normalità perché non stiamo abbassando la guardia. Quindi chiedo di non abbassare la guardia: dobbiamo essere coscienti che il virus continua a circolare".