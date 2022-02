Covid Spagna oggi, re Felipe positivo

Il suo stato di salute è buono. La regina Letizia e la loro figlia, la principessa Sofia, non hanno mostrato sintomi

Il re Felipe di Spagna positivo al covid: ha effettuato un tampone dopo che di notte aveva manifestato i sintomi dell'infezione. Lo riferisce il Palazzo reale in una nota spiegando che il re resterà in isolamento per sette giorni.

"Lo stato di salute generale di Sua Maestà è buono e continuerà le sue attività istituzionali dalla sua residenza", si legge nella nota. La regina Letizia e la loro figlia, la principessa Sofia, non hanno mostrato sintomi, precisa il comunicato.