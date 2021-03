Covid, Speranza: "Misure e sacrifici per piegare subito curva"

(Adnkronos)

Le misure e i sacrifici sono l'unico mezzo per piegare la curva del contagio in Italia. L'epidemia di coronavirus, complice la variante inglese del covid, aumenta la pressione sugli ospedali. E' il quadro che ha delineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a un evento della Federazione italiana medici pediatri (Fimp). "In questo momento la maggior parte degli italiani vive in zona rossa. Siamo stati costretti ad assumere misure ancora rigorose che per quanto comportino ancora sacrifici per le persone sono l'unica carta che abbiamo per piegare nell'immediato questa curva e rimetterla sotto controllo", ha detto. "Non siamo in un momento facile - ha sottolineato - L'impatto della variante inglese" del coronavirus "in questo momento ha rialzato il numero dei contagiati e la pressione sul Ssn aumentando nuovamente il numero di persone che non ce la fa".

"Oggi abbiamo strumenti che prima non avevamo: i vaccini, ma anche gli anticorpi monoclonali e i farmaci che piano piano la scienza riesce a mettere a disposizione della comunità medica e del nostro servizio sanitario nazionale. Io penso che dobbiamo accelerare il più possibile sulla campagna di vaccinazione" anti-Covid. "Ci stiamo provando. Chiaramente in una prima fase la difficoltà è stata prevalentemente legata al collo di bottiglia del numero ridotto di dosi in arrivo. L'auspicio è che nelle prossime settimane queste dosi possano arrivare in maniera molto più consistente. E di fronte a più dosi a nostra disposizione, noi avremo bisogno di sprigionare tutte le energie di cui disponiamo", ha aggiunto Speranza.