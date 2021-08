Covid, Speranza visita unità mobile vaccinazione al Meeting di Rimini

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, appena giunto al Meeting di Rimini, ha voluto subito visitare l'unità mobile per la vaccinazione anti-Covid, posta all'ingresso principale della Fiera, salutando gli operatori sanitari e le persone che erano in attesa della prima dose o del richiamo. Pochi minuti, senza rilasciare dichiarazioni a margine ai giornalisti, prima di entrare nei padiglioni del Meeting per intervenire al convegno sui nuovi sistemi sanitari nel mondo.