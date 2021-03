Covid, Stefano Boeri dimesso dal Niguarda di Milano

(Adnkronos)

"Esco oggi da un ricovero per Covid-19 dal reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale Niguarda di Milano". Lo scrive sui social l'architetto Stefano Boeri, ricoverato per alcuni giorni nell'ospedale milanese. "Ho trovato un team straordinario di medici, operatori, stagisti diretto dal professor Andrea Bellone, direttore del reparto di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso, uniti da competenza, umanità, scrupolo". "Trovare una qualità così alta nella medicina pubblica milanese e italiana non è certo raro, ma rincuora sapere che anni di penalizzazione della sanità pubblica non hanno scalfito alcune nostre assolute eccellenze. Ci tenevo a segnalarlo" conclude.