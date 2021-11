Covid: Stoppani (Fipe): "priorità è non richiudere, sì a obbligo vaccinale e green pass rafforzato"

"Abbiamo una priorità ed è quella di non richiudere. Abbiamo già dato e non possiamo ritornare indietro perché questo avrebbe un effetto devastante per noi e la nostra filiera. Per questo siamo favorevoli sia all'introduzione dell'obbligo vaccinale e anche al green pass rafforzato che va in questa direzione". Ad affermarlo all'Adnkronos è Lino Enrico Stoppani, il presidente di Fipe Confcommercio.

"La situazione attuale - spiega Stoppani - è preoccupante in Europa ma anche in Italia dove stanno aumentando i contagi. Un rafforzamento delle misure come il green pass rafforzato permettono di ridurre la curva dei contagi".

Queste misure restrittive e queste limitazioni ai non vaccinati, spiega ancora Stoppani, "hanno un doppio obiettivo: il primo di non richiudere e il secondo di un rafforzamento del piano delle vaccinazioni". Queste indicazioni "sono coerenti e vanno nella direzione delle promesse fatte per evitare che si arrivi a un nuovo lockdown". Certo, aggiunge, "ci piacerebbe tornare alla piena normalità ma in questa fase ci sono solo due strade: o torniamo a un lockdown che come dimostrano Austria e Germania non è purtroppo un'ipotesi così peregrina oppure aumentare il numero dei vaccinati".