Covid, superati i 119 milioni di contagi nel mondo

(Adnkronos)

Superati i 119 milioni di casi di Covid in tutto il mondo dall'inizio delle pandemia, secondo il bilancio della Johns Hopkins University. I dati del sito riportano che nelle ultime 24 ore si sono registrati quasi 490mila casi e quasi 10 mila decessi per Covid in tutto il mondo. Gli Stati Uniti sono il Paese che ha registrato finora il maggior numero di contagi, 29,3 milioni, e di vittime, oltre 532 mila morti. Al secondo posto il Brasile con 11,3 milioni di casi, ed oltre 275 mila vittime. Al terzo posto per numero di vittime è il Messico, con 193 mila morti di Covid.