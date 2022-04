Covid, tampone negativo per Draghi: oggi il ritorno a Palazzo Chigi

Tampone Covid negativo per il premier Mario Draghi, che oggi ha lasciato la residenza umbra di Città della Pieve per tornare a lavoro a Palazzo Chigi. Il premier ha così ripreso il suo lavoro in presenza, dopo aver lavorato nei giorni scorsi da remoto dalla residenza umbra. Oggi sono in programma una serie di riunioni, a partire dall'incontro di aggiornamento con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Al centro del lavoro del presidente del Consiglio, il decreto sugli aiuti alle imprese e alle famiglie e il pacchetto energia.

Il presidente del Consiglio era risultato positivo al virus il 18 aprile scorso. La notizia era stata diffusa in una nota di Palazzo Chigi che spiegava come il premier fosse asintomatico, ma che a causa della positività non avrebbe potuto partecipare alle missioni nella Repubblica dell’Angola e nella Repubblica del Congo, previste mercoledì 20 e giovedì 21 aprile scorsi. A rappresentare l'Italia erano stati quindi i ministri Di Maio e Cingolani.