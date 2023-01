Dopo Gran Bretagna, Francia, Italia, Corea del Sud e Usa, test covid obbligatorio per chi arriva dalla Cina anche in Germania, Belgio, Svezia e Grecia. La decisione è stata presa dopo l'ultima riunione di esperti a Bruxelles in cui non si è trovato un accordo comune sulle misure obbligatorie per tutti. Intanto in Cina, la morte di numerosi 'vip' nel giro di poche settimane sta innescando timori sulla reale portata dell'ultima ondata di contagi.