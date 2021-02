Covid Toscana, 373 nuovi casi: il bollettino

(Adnkronos)

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 373". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale di oggi sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.. Sono stati 7.407 i test effettuati di cui 5.606 tamponi molecolari e 1.801 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,04% (9,7% sulle prime diagnosi)".

Nel post Giani pubblica "la storia a lieto fine di mamma Bruna", che "a 98 anni ricoverata in rianimazione per due settimane, è guarita dal Covid e ora è tornata a casa. Grazie Bruna, la tua infinita forza è un segnale di speranza per tutti noi, continuiamo a sconfiggere il virus!".