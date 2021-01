Covid Toscana, 379 nuovi casi: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 379 i nuovi casi di coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Ad annunciarlo il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando i dati regionali sull'andamento dell'epidemia: "I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 379 su 5.650 tamponi molecolari e 487 test rapidi", ha spiegato il governatore.

"Oggi siamo in zona gialla - ha aggiunto Giani - Restarci dipende da ciascuno di noi, non abbassiamo l’attenzione, ora più che mai, nemmeno quando incroceremo persone che non vediamo da tempo. Continuiamo a portare la mascherina, tenere le distanze, igienizzarsi spesso le mani ed evitare assembramenti. Manteniamo la Toscana in zona gialla".