Covid Toscana, 894 contagi e 7 morti: il bollettino

Firenze, 11 feb. - (Adnkronos)

I nuovi casi registrati oggi, 11 febbraio, in Toscana sono 894 su 19.422 test di cui 12.306 tamponi molecolari e 7.116 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,60% (9,0% sulle prime diagnosi). Si registrano 7 nuovi morti: 3 uomini e 4 donne.

I ricoverati sono 808 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 120 in terapia intensiva (5 in più). L'età media dei 894 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa . E sono così ripartiti sul territorio: 39.112 a Firenze (223 in più rispetto a ieri), 11.903 a Prato (63 in più), 12.229 a Pistoia (156 in più), 8.974 a Massa-Carrara (58 in più), 14.408 a Lucca (86 in più), 18.778 a Pisa (112 in più), 10.998 a Livorno (61 in più), 12.693 ad Arezzo (36 in più), 6.750 a Siena (70 in più), 4.759 a Grosseto (29 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 468 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 291 nella Nord Ovest, 135 nella Sud est.

Complessivamente, 10.553 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (445 in più rispetto a ieri, più 4,4%). Sono 24.729 (885 in più rispetto a ieri, più 3,7%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 9.079, Nord Ovest 9.839, Sud Est 5.811).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 808 (7 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%), 120 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri, più 4,3%).