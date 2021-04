Covid Toscana bollettino oggi, Giani: "1.052 contagi"

Sono 1.052 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 29 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.052 su 27.189 test di cui 14.194 tamponi molecolari e 12.995 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,87% (9,9% sulle prime diagnosi)", scrive sui social. "Abbiamo aperto un nuovo hub vaccinale ad Empoli in grado di somministrare più di 1.000 dosi al giorno. Ringrazio ancora una volta tutte le donne e gli uomini della Toscana che si impegnano ogni giorno per rendere la #ToscanaSiCura", aggiunge.