Covid Toscana, Giani: "Parametri da zona bianca"

La Toscana ha parametri da zona bianca. Ad affermarlo il presidente della regione Eugenio Giani, oggi a Firenze nella farmacia comunale di viale Europa, la prima della regione in cui sono iniziate le vaccinazioni anti Covid per la fascia 60-79 anni. In Toscana "i nuovi casi di Covid sono stati 90 ieri, 127 oggi: se ci muoviamo in una logica di questo genere, il rapporto può essere di 30 rispetto al limite di 50 su 100mila abitanti, insomma abbondantemente dentro quelli che sono i parametri della zona bianca".

Giani ha sottolineato che la Toscana, attualmente in zona gialla, "ha le caratteristiche di zona bianca ormai dal 30 maggio, quindi da una decina di giorni", ed "è evidente che è tutto un fatto tecnico da parte delle autorità di governo fissare quanti giorni sono necessari", ma "devo dire che con il passaggio del coprifuoco a mezzanotte la differenza tra zona gialla e zona bianca è assolutamente minima".