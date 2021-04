Covid Toscana, oggi 1.003 contagi: bollettino 23 aprile

Sono 1.003 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Più di 29mila vaccini somministrati nella giornata di ieri. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.003 su 26.049 test di cui 13.880 tamponi molecolari e 12.169 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,85% (10,8% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che "più di 29mila vaccini sono stati somministrati nella giornata di ieri: 14mila agli over 80 tra richiami e prime dosi, 4mila ai vulnerabili e caregiver dei minori, 11mila alla fascia 70-79".