Covid Toscana, oggi 1.021 contagi: bollettino 29 marzo

Sono 1.021 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 29 marzo, secondo i dati del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.021 su 12.087 test di cui 10.323 tamponi molecolari e 1.764 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,45% (18,5% sulle prime diagnosi)", scrive, aggiungendo che "continuano a ritmo serrato le vaccinazioni in Toscana per età e persone estremamente vulnerabili. Da oggi sono attivi i nuovi grandi punti vaccinali a Livorno al Modigliani Forum e a Carrara presso il Carrara Fiere".