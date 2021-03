Covid Toscana, oggi 1.355 contagi e 22 morti: bollettino

Firenze, 7 mar. - (Adnkronos)

Sono 1.355 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 7 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 22 morti. Aumentano in Toscana i casi rispetto a ieri, così come i ricoveri. I nuovi positivi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 138.244 (84,1% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 16.738 tamponi molecolari e 6.267 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,9% è risultato positivo. . I ricoverati sono 1.308 (38 in più rispetto a ieri), di cui 199 in terapia intensiva (10 in più). Si registrano 22 nuovi decessi: 14 uomini e 8 donne con un'età media di 78 anni.