Covid Toscana, oggi 443 contagi: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 443 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana, secondo il bollettino di oggi anticipato dal presidente della Regione, Eugenio Giani.

"I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 443 su 10.180 tamponi molecolari e 9.347 test rapidi", scrive Giani su Facebook in merito all'andamento dell'epidemia di coronavirus.

"Estendiamo la campagna di test e screening in ogni istituto scolastico superiore della Toscana - aggiunge Giani nel post - Vogliamo garantire il mantenimento della scuola aperta in sicurezza per studenti, docenti e personale scolastico, continuando a essere responsabili e prudenti. Con il contributo di tutti possiamo farcela, forza Toscana!".