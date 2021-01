Covid Toscana, oggi 510 contagi: i dati del bollettino

(Adnkronos)

Sono 510 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. Si registrano altri 8 morti.

In Toscana sono complessivamente 134.456 i casi di positività al coronavirus dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 121.079 (90,1% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 10.229 tamponi molecolari e 3.657 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,7% è risultato positivo. Sono invece 7.194 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.175, +1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 744 (1 in più rispetto a ieri), di cui 96 in terapia intensiva (1 in più).

Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 118.251 vaccinazioni, 4.615 in più rispetto a ieri (+4,1%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la quarta regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (l’88,4% delle 133.840 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 3.176 per 100mila abitanti (media italiana: 3.159 per 100mila).

L'età media dei 510 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più).

Sono 37.408 i casi complessivi ad oggi a Firenze (161 in più rispetto a ieri), 11.383 a Prato (40 in più), 11.420 a Pistoia (49 in più), 8.501 a Massa (16 in più), 13.798 a Lucca (53 in più), 18.095 a Pisa (39 in più), 10.375 a Livorno (33 in più), 12.148 ad Arezzo (74 in più), 6.232 a Siena (34 in più), 4.541 a Grosseto (11 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.