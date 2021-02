Covid Toscana, oggi 708 contagi: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 708 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 febbraio, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani.

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 708 su 16.803 test di cui 10.587 tamponi molecolari e 6.216 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,21% (9,0% sulle prime diagnosi)", annuncia Giani su Facebook.

Poi Giani aggiunge al post una storia sulla lotta al Covid che arriva dalla Toscana. In particolare, il governatore racconta ciò che è accaduto all'ospedale di Pistoia e scrive: "Non siete soli! Questo il messaggio che Osanna ha voluto dare consegnando decine di lettere scritte a mano, una diversa dall’altra, ai pazienti e sanitari dell’ospedale San Jacopo di Pistoia per infondere coraggio e speranza".