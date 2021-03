Covid Toscana, ospedali Firenze in affanno

(Adnkronos)

Gli ospedali di Firenze, riferimento per la Toscana, soffrono e il sindaco Dario Nardella valuta nuove misure per arginare la diffusione del coronavirus. Nella regione oggi, secondo il bollettino dell'8 marzo, sono stati registrati altri 1000 casi. "Faremo di tutto per evitare di andare in zona rossa e quindi scongiurare la chiusura delle scuole", ma "la situazione è seria e il nostro sistema ospedaliero inizia a fare molta fatica nell'area fiorentina", inoltre "so cosa succede nelle piazze dove abbiamo effettuato centinaia di controlli e comminato decine di sanzioni per comportamenti non corretti e assembramenti non consentiti", e alla luce di tutto questo "abbiamo deciso di introdurre nuove restrizioni", dice Dario Nardella, nel corso di una diretta sui suoi canali social.

Il sindaco, che oggi ha riunito l'unità di crisi della città metropolitana, ha sottolineato che gli ospedali fiorentini sono sotto pressione per i posti letto", puntualizzando che "in Toscana centrale il 25 febbraio c'erano 626 posti letto occupati da pazienti Covid, 52 dei quali in terapie intensive, mentre il 7 marzo i posti letto occupati da pazienti Covid erano 838, di cui 69 in terapie intensive", e "questo significa che stiamo saturando i posti letto disponibili, andando a comprimere le prestazioni per le altre terapie ordinarie", e "ll sistema così, con un aumento di richieste di 200 posti letto Covid ogni 10 giorni, non può reggere più di tanto".

La campagna di vaccinazione ha bisogno di un coordinamento, ha aggiunto il sindaco di Firenze. "Le categorie da vaccinare devono essere decise a livello centrale e devono essere valide per tutto il territorio nazionale, lasciare alle Regioni la decisione sulle categorie da vaccinare non è il miglior metodo". Nardella ha fatto riferimento alle polemiche che in Toscana hanno accompagnato la decisione di inserire gli avvocati, tra i quali figurano anche esponenti politici, tra le categorie che avevano la priorità per la somministrazione del vaccino anti Covid. "Non vedo perché un politico, se è anche avvocato, non debba farsi vaccinare", ha aggiunto Nardella.