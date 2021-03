Covid Trentino, 370 nuovi contagi e un decesso: bollettino 11 marzo

(Adnkronos)

Sono 370 i nuovi contagi da coronavirus emersi dai test in Trentino, secondo il bollettino di oggi, 11 marzo. Si registra inoltre un nuovo decesso in una Rsa. Nella Regione le vaccinazioni sono ormai arrivate a quota 60.000. Intanto restano alti numeri dei ricoveri ospedalieri, secondo i dati principali contenuti nel bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che informa inoltre di altri 249 guariti e di circa 4.000 tamponi analizzati.