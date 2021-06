Covid, Trump all'attacco: "Cina deve pagare per quello che è successo"

L'ex presidente Usa: "L'America e il mondo chiedano conto per il ruolo avuto nella pandemia"

"E' arrivato il momento in cui l'America e il mondo chiedano conto alla Cina per il ruolo avuto nella pandemia". A dichiararlo è stato l'ex Presidente Usa, Donald Trump, parlando alla convention repubblicana in North Carolina. "La Cina deve pagare, loro devono pagare", ha scandito tra gli applausi.

Trump, tornando sul palco, ha attaccato anche a tutto campo l'amministrazione Biden, definita "l'amministrazione di sinistra più radicale della storia". Ha parlato per circa un'ora e mezza alla convention repubblicana in North Carolina, rivendicando i risultati ottenuti durante la sua presidenza e di aver consegnato a Biden “ la più grande economia nella storia mondiale" che ora "sta andando in disgrazia con l'inflazione porterà a una catastrofe nel prossimo futuro".