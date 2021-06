Terapie in fase di sviluppo avanzato, tre potrebbero essere disponibili a ottobre

Terapie anti Covid, la Commissione Europea annuncia 5 trattamenti per curare i contagiati dal virus. Si tratta di quattro anticorpi monoclonali in fase di revisione dall'Ema e di un immunosoppressore, già approvato. Le terapie sono in fase di sviluppo "avanzato", tre trattamenti potrebbero essere disponibili già da ottobre.