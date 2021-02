Covid Usa, Cuomo nascose numero morti case riposo: rischia impeachment

(Adnkronos)

Non si placa la bufera sul governatore di New York Andrew Cuomo, accusato di aver nascosto il reale bilancio delle vittime da coronavirus nelle case di cura per anziani. Dopo le rivelazioni degli ultimi giorni, che hanno portato il bilancio ufficiale dello stato a quasi raddoppiare il numero effettivo di decessi nelle case per anziani, i repubblicani newyorkesi sono all'attacco, chiedono inchieste e persino ventilano la possibilità di un impeachment del governatore democratico.

"La gravità di questo insabbiamento è enorme", ha dichiarato il presidente dei repubblicani di New York, Nick Langworthy. Al centro dello scandalo vi è Melissa DeRosa, braccio destro di Cuomo, che in una conversazione riportata per primo dal New York Post, parlando con alcuni deputati dello stato riguardo alla situazione nelle case di cura per anziani, ha ammesso di avere bloccato la scora estate l'invio dei dati sui decessi, che erano stati richiesti dal dipartimento di Giustizia dell'Amministrazione Trump.