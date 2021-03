Covid Usa, in California riaprono due parchi Disney

(Adnkronos)

Disneyland Resort prevede di riaprire Disneyland Park e Disney California Adventure Park il 30 aprile 2021, con capacità limitata, dopo più di un anno di chiusura durante la pandemia di Covid-19. Disneyland Resort ha spiegato che più di 10.000 membri del cast torneranno al lavoro mentre si prepara a riaccogliere i suoi ospiti nei parchi a tema.

Il giorno della riapertura, inviterà i membri del cast e i membri della comunità locale ad essere i primi ospiti del parco a tema. Anche gli hotel del Disneyland Resort hanno in programma di accogliere nuovamente gli ospiti, con una riapertura graduale. Il Disney's Grand Californian Hotel & Spa prevede di riaprire il 29 aprile 2021, con una capacità limitata. Disney Vacation Club Villas al Disney's Grand Californian Hotel & Spa prevede di riaprire il 2 maggio. Il Disney's Paradise Pier Hotel e il Disneyland Hotel riapriranno in una data successiva.

Disneyland Resort ha spiegato che gestirà la partecipazione attraverso un nuovo sistema di prenotazione del parco a tema che richiede a tutti gli ospiti di ottenere una prenotazione per l'ingresso al parco in anticipo. Le prenotazioni dei parchi a tema saranno limitate e soggette a disponibilità e, fino a nuovo avviso, solo i residenti in California potranno visitare i parchi in linea con le attuali linee guida statali.