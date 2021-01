(Adnkronos)

"Non c'è tempo da perdere, dobbiamo agire e dobbiamo agire subito". Così Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto da 1900 miliardi di aiuti economici tesi a contrastare la pandemia e la conseguente crisi economica. Una situazione che il presidente eletto ha descritto come "una crisi di profonda sofferenza umana" negli Stati Uniti.

In particolare, si prevede di aggiungere 1400 dollari agli assegni alle famiglie da 600 già stanziato da una precedente misura: "finiremo il lavoro per dare in tutto 2mila dollari alle persone che ne hanno più bisogno", ha detto ancora Biden.

"Mercoledì inizia un nuovo capitolo", ha detto ancora Biden che il prossimo 20 gennaio si insedierà come presidente. La sua proposta di nuovi aiuti economici sarà quindi il primo test per provare la capacità dell'ex senatore di lavorare con un Congresso diviso, in cui i democratici avranno però il controllo di entrambe le Camere, e mantenere la promessa di far uscire il Paese dalla crisi del coronavirus.

"Durante questa pandemia - ha detto ancora Biden - milioni di americani, senza nessuna colpa, hanno perso la dignità ed il rispetto che viene con un lavoro ed un salario, c'è una grande, vera sofferenza nell'economia reale".