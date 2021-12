Covid Usa oggi, nuovo record di contagi: oltre 500mila in 24 ore

Nuovo record oggi di contagi Covid negli Stati Uniti. Sono stati 512.533 nelle ultime 24 ore. Il numero totale di persone infettate dal virus è salito a 52.794.834, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University e il bilancio delle vittime totali di Covid è salito a 818.371.

Secondo quanto riportano i dati del Centers for Disease Control and Prevention Omicron rappresenta il 58,6% di tutti i casi di Covid negli Stati Uniti, mentre il resto è in gran parte Delta a parte lo 0,3% rappresentato da altre varianti. Il primo caso di Omicron negli Usa è stato segnalato il 1 dicembre. Da allora i contagi sono aumentati esponenzialmente, mentre si cercava di contrastarne la diffusione con il richiamo del vaccino.