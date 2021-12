Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavoratori

Con questa sentenza viene esteso a tutti gli Stati il blocco della misura che lunedì un giudice del Missouri aveva deciso per 10 stati

Covid Usa oggi, giudici federali americani hanno bloccato temporaneamente l'obbligo di vaccino per gli addetti sanitari di ospedali e centri medici. Con questa sentenza viene esteso a tutti gli Stati Uniti il blocco della misura che lunedì un giudice del Missouri aveva deciso per 10 stati. L'attorney generale della West Virginia, uno degli Stati a guida repubblicana che hanno fatto ricorso contro le misure del presidente Biden, ha celebrato la sentenza come una vittoria: "Siamo contenti che la Corte si sia schierata a difesa della libertà individuale dei lavoratori del settore sanitario", ha detto Patrick Morrisey.

L'altra sentenza, emessa da un giudice del Kentucky, ha valore meno ampio e blocca l'applicazione dell'obbligo vaccinale per i dipendenti di società che hanno appalti federali - che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 8 dicembre - in Kentucky, Ohio e Tennessee.