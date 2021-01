Covid Usa, oltre 162mila casi in un giorno

(Adnkronos)

Negli Stati Uniti si sono registrati 162.601 nuovi contagi e 3.483 decessi provocati dal Covis, secondo i dati del bilancio della Johns Hopkins University. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia sfiora i 26 milioni, mentre le vittime sono 436.678. Secondo i dati dei Cdc, oltre 27 milioni di dosi di vaccino sono state somministrate.

In Usa da lunedì prossimo sarà obbligatorio l'uso della mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblici. Lo ha annunciato il Cdc dopo che Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo, il 21 gennaio scorso, che rende obbligatorio l'uso della mascherina agli americani che viaggiano in uno Stato diverso da quello di residenza.

Biden ha da sempre sostenuto l'uso della mascherina, ed ha esortato gli americani ad indossarla nei suoi primi 100 giorni di mandato, ma non ha l'autorità di imporre un obbligo nazionale per l'uso della mascherina. Per quanto riguarda la misura varata per i mezzi di trasporto, i Cdc, l'agenzia federale per il controllo delle malattie infettive, ha detto che si riserva il diritto di applicarla anche attraverso multe per le violazioni. Ma "si aspetta che vi sia un diffuso rispetto volontario".