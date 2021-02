Covid Usa, oltre 5mila morti nelle ultime 24 ore

(Adnkronos)

Non si ferma neanche negli Usa la corsa del Covid. Da ieri ci sono stati altri 97.525 nuovi casi di Coronavirus. I decessi per l'infezione sono stati 5.323 nelle ultime 24 ore. Lo riporta la Johns Hopkins University, sottolineando come solo nello stato dell'Ohio siano stati confermati più di 2.400 decessi.

Con gli ultimi dati, il totale dei contagi negli Stati Uniti sale a 27.490.037 casi e 480.767 morti.