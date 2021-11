Covid Usa, positiva la portavoce di Biden

Il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki è risultata positiva al Covid 19. Ad annunciarlo lei stessa con una nota spiegando di aver preso la decisione di mettersi in quarantena dopo aver constatato la positività al'interno della sua famiglia. ''Dopo essere risultata negativa per quattro giorni, oggi sono risultata positiva, ma ho visto il presidente Biden l'ultima volta martedì e con altri membri dello staff non ho contatti da mercoledì''. Psaki ha detto di stare bene e che “grazie al vaccino ho avuto solo sintomi lievi che mi hanno permesso di continuare a lavorare da casa''.