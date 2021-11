Vaccino covid Usa, ok richiamo Moderna e Pfizer per over 18

Via libera della Food and Drug Administration

Via libera al richiamo con vaccino Pfizer e Moderna per gli over 18 negli Stati Uniti. La Food and Drug Administration ha dato l'ok al booster: si tratta di terza dose per chi ha completato il ciclo di vaccinazione con vaccini mRna.

MODERNA - Il richiamo del vaccino Moderna prevede una dose di 50 microgrammi, pari alla metà di quella usata per il ciclo primario di vaccinazione. Il richiamo - spiega Moderna in una nota - può essere utilizzato in tutti gli over 18 che hanno completato una vaccinazione primaria con qualsiasi altro vaccino Covid-19 autorizzato o approvato.

Questa autorizzazione "arriva in un momento critico, mentre entriamo nei mesi invernali e affrontiamo un aumento dei casi di Covid e dei ricoveri in tutto il Paese - afferma Stéphane Bancel, Ceo di Moderna - Ringraziamo la Fda per la sua revisione e siamo fiduciosi nelle solide evidenze cliniche secondo cui una dose di richiamo di 50 µg di mRna-1273", il vaccino Spikevax, "induce una forte risposta immunitaria contro Covid".

La dose di richiamo deve essere somministrata, si legge nella nota di Moderna, "almeno 6 mesi dopo il completamento di qualsiasi vaccinazione primaria". Come passo successivo, il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (Acip) dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) si incontrerà per discutere una potenziale raccomandazione per il lancio dei booster anti-Covid fra gli americani.

PFIZER - Il richiamo del vaccino Pfizer deve essere somministrato almeno sei mesi dopo il completamento del ciclo primario ed ha lo stesso dosaggio, rispetto alle prime due dosi.

"Mentre ci avviciniamo al traguardo dei due anni di lotta contro Covid-19, abbiamo raggiunto un'altra pietra miliare fondamentale con l'estensione dell'autorizzazione di una dose di richiamo del nostro vaccino in persone dai 18 anni in su", ha affermato Albert Bourla, presidente e Ceo di Pfizer. "Con i booster, più adulti avranno ora l'opportunità di aiutare a preservare un alto livello di protezione contro questa malattia. Siamo grati alla Fda per la rigorosa revisione e l'azione intrapresa oggi che speriamo possa aiutare ad accelerare il nostro percorso fuori da questa pandemia".

La decisione odierna della Fda, ha aggiunto Ugur Sahin, Ceo e Co-fondatore di BioNTech, "è supportata da dati clinici che mostrano solide risposte immunitarie a seguito di una dose di richiamo del nostro vaccino, superiori a quanto osservato anche dopo il completamento del ciclo primario a due dosi" già "altamente efficace. Questi dati suggeriscono che una dose di richiamo del nostro vaccino ha il potenziale per mantenere un alto livello di protezione contro le varianti testate, inclusa la Delta". Pfizer e BioNTech, si legge nella nota, continuano a fornire il vaccino, compreso un volume sufficiente per i richiami, in base all'accordo di fornitura esistente con il governo Usa valido fino ad aprile 2022. Le società non si aspettano che le notizie di oggi avranno un impatto sugli accordi di fornitura esistenti con governi e organizzazioni sanitarie internazionali di tutto il mondo, viene precisato.