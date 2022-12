Covid, Valek: "Massiccia sovrabbondanza vaccini in Ue, è spreco"

In Europa "la situazione" sanitaria "sta cambiando e la grande maggioranza di noi ha a che fare con una massiccia sovrabbondanza di vaccini" contro la Covid-19. "Questo da una parte dimostra che abbiamo superato la pandemia, ma è un peso per i bilanci. E' uno spreco, non c'è modo di conservarli, di usarli e neanche di donarli". Lo dice il ministro della Salute della Repubblica Ceca, Vlastimil Valek, per la presidenza del Consiglio Ue, aprendo i lavori del Consiglio Salute a Bruxelles.