Covid Valle d'Aosta, 14 nuovi contagi e nessun morto: bollettino 22 febbraio

(Adnkronos)

Sono 14 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Nessun morto da ieri di Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 106 tamponi per un totale fino a oggi di 75.772 test nella Regione. In tutto in Valle d'Aosta sono stati 7.418 i guariti da inizio pandemia, uno da ieri. Il numero totale dei decessi è di 414 sempre da inizio emergenza.