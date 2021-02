Covid Valle d'Aosta, 14 nuovi contagi e nessun morto: bollettino

Torino, 17 feb.- (Adnkronos)

Sono 14 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, nessun morto registrato. E' quanto emerge dall'aggiornamento sanitario emesso dalla Regione. Da inizio pandemia sono 7936 le persone contagiate dal Coronavirus, i casi positivi attuali sono 131, cinque più di ieri, di cui otto ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva e 121 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 7392, + 9 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi è di 74.548 +322 rispetto a ieri di cui 2447 processati con test antigienico rapido. I decessi da inizio pandemia sono 413.