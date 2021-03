Covid Valle D’Aosta, 20 nuovi contagi: bollettino 10 marzo

(Adnkronos)

Nessun decesso e 20 nuovi contagi da Covid-19 in Valle D'Aosta, secondo il bollettino di oggi, 10 marzo, portando il totale delle persone positive a 8.179 da inizio epidemia. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I soggetti attualmente positivi sono 208, +13 rispetto a ieri, di cui 12 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva e 194 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7.554, + 7 rispetto ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati 81.574, +609 rispetto a ieri, di cui 5.149 processati con test antigienico rapido. I decessi da inizio emergenza sono ad oggi complessivamente 417.