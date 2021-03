Covid Valle d'Aosta, 28 contagi e nessun morto: bollettino 12 marzo

(Adnkronos)

Nessun morto e 28 nuovi contagi da Covid-19 in Valle d’Aosta, secondo il bollettino di oggi, 12 marzo, portando i pazienti positivi da inizio epidemia a 8.240. Secondo i dati rilevati dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione, inoltre, i casi positivi attuali sono 247, + 17 rispetto a ieri, di cui 12 ricoverati in ospedale - due in terapia intensiva - e 233 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7.576, + 11 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati 82.395 (+ 305) di cui 5.619 processati con test antigenico.