Covid Valle d'Aosta, 40 nuovi contagi e un morto: bollettino 8 maggio

Sono 40 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 maggio in Valle d'Aosta, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un altro decesso.

In Valle D’Aosta da inizio epidemia il totale di persone affette da Covid-19 è 11.209. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione che rileva oggi 605 positivi attuali, -25 rispetto a ieri, di cui 25 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva, e 571 in isolamento domiciliare.

I guariti sono saliti di 64 unità rispetto a ieri raggiungendo quota 10.142. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 118.570, +701 rispetto a ieri, di cui 26.243 processati con test antigenico rapido. I decessi di persone risultate positive al coronavirus in Valle d’Aosta da inizio emergenza sono 462.