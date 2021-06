Covid Valle d'Aosta oggi, 2 contagi: bollettino 3 giugno

Nessun decesso e 2 nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi portano il totale complessivo delle persone colpite dal virus da inizio epidemia a 11.611. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 182, in calo di 22 unità rispetto a ieri. Di questi cinque sono ricoverati in ospedale e 177 in isolamento domiciliare. Nessun ricovero in terapia intensiva.

I guariti sono saliti di 24 unità a 10.957, i tamponi fino ad oggi e effettuati sono 130.655 + 244 rispetto ieri di cui 33.334 effettuati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 472.