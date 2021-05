Covid Valle d'Aosta, oggi 20 contagi: bollettino 16 maggio

Sono 20 i nuovi contagi di coronavirus in Valle d'Aosta secondo i dati del bollettino di oggi, 16 maggio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Resta quindi invariato a 467 il totale dei decessi nella regione dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati processati 595 tamponi. I ricoverati con sintomi sono 22, mentre sono 4 i pazienti in terapia intensiva e 425 le persone in isolamento domiciliare. Il totale degli attualmente positivi è di 451 (-47 rispetto a ieri).