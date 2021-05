Covid Valle d'Aosta, oggi 23 contagi e 2 morti: bollettino 19 maggio

Sono 23 i contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 19 maggio. Due decessi dalla tabella della Protezione Civile. Sono 23 i ricoverati in ospedale e 331 in isolamento domiciliare per il Covid. Nessun paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono 10.600, in crescita di 54 unità rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 124.827, + 544, di cui 30.034 effettuati con test antigienico rapido. Da inizio epidemia ad oggi sono stati 471 i decessi registrati in Valle d’Aosta.