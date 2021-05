Covid Valle d'Aosta, oggi 28 contagi e zero morti: bollettino 3 maggio

Sono 28 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 3 maggio. Nessun nuovo decesso registrato. Il totale complessivo da inizio emergenza è di 11.041 contagiati dal virus. I positivi attuali sono 715, +17 rispetto a ieri, di cui 40 ricoverati in ospedale, 8 in terapia intensiva, e 667 in isolamento domiciliare.

I guariti sono saliti di 11 unità rispetto a ieri e sono oggi 9867, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 115.469, +238 rispetto a ieri di cui 24.526 processati con test antigienico rapido. Da inizio epidemia in Valle d’Aosta i decessi di persone risultate positive al Covid 19 sono 459.