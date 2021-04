Covid Valle d'Aosta, oggi 45 contagi e un morto: bollettino 23 aprile

Sono 45 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 aprile in Valle d'Aosta, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un altro decesso.

In Valle d'Aosta il totale complessivo di pazienti affetti dal virus da inizio emergenza è 10.598. I casi positivi attuali sono 841, -22 rispetto a ieri, di cui 46 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, e 783 in isolamento domiciliare. I guariti sono oggi 9.311, +66 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati 109.951, +533, di cui 21.801 processati con test antigenico rapido.

I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i decessi in Valle d’Aosta di persone risultate positive al Covid sono 446.