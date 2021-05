Covid Valle d'Aosta, oggi 51 contagi e nessun morto: bollettino 7 maggio

Sono 51 i nuovi contagi da coronavirus in Valle D'Aosta, secondo la tabella del bollettino di oggi, 7 maggio. Non si sono registrati morti. I nuovi casi positivi portano il totale dei pazienti affetti da Covid in Valle d’Aosta da inizio epidemia a 11.169. I positivi attuali sono 630, + 20 rispetto a ieri, di cui 27 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva e 594 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione registrano poi oggi 10.078 guariti, +31 rispetto a ieri. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 117.869, + 669, di cui 25.815 processati con test antigenico rapido. Da inizio emergenza coronavirus i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta sono 461.