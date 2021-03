Covid Valle D’Aosta, oggi 62 contagi e un morto: bollettino 31 marzo

Sono 62 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta, secondo il bollettino di oggi 31 marzo. Registrato inoltre un morto. Il totale delle persone affette da virus da inizio epidemia nella Regione sale a 9.298. I casi positivi attuali sono 902 di cui 49 ricoverati in ospedale, otto in terapia intensiva e 845 in isolamento domiciliare. Secondo i dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione, i guariti salgono a 7.971 in crescita di 61 unità rispetto a ieri. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 95.322, + 1.078 rispetto a ieri di cui 14.078 processati con test antigienico rapido. Da inizio emergenza i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta sono 425.